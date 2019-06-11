الذهبي ناصر رئيسًا لنادي الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

حسم ناصر الهويدي منصب رئيس نادي الباطن بالتزكية لمدة أربع سنوات، وذلك بعد دخوله وحيدًا دون أي مرشح آخر، بعد إغلاق باب الترشح لرئاسة الأندية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت اللجان المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضة بالإشراف على الانتخابات، قد بدأت أعمالها داخل مقرات الأندية، يوم الأحد، قبل أن تغلق أبوابها رسميًّا في العاشرة مساء اليوم.

وكانت الحركة هادئة داخل مقرات الأندية خلال أول يومين لاستقبال طلبات مرشحي الرئاسة وعضوية المجالس والناخبين، حيث لم يتقدم بأوراقه سوى 4 مرشحين فقط، قبل أن يشهد اليوم الأخير حركة كبيرة.