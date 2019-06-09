الذهبي يعلن ترشحه لرئاسة نادي ⁧‫الباطن‬⁩

فواز الاسلمي – حفرالباطن

أعلن رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي ترشحه لرئاسة النادي للفترة المقبلة ، وخلال فترة رئاسة ناصر الهويدي صعد النادي من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية إلى الأولى حتى الوصول إلى دوري المحترفين والذي قضى فيه ثلاث سنوات متتالية، كما تحقق في فترة رئاسته صعود الفئات السنية الأولمبي والشباب والناشئين والبراعم إلى الدوري الممتاز .

وسبق لناصر الهويدي الانضمام لعضوية الاتحاد السعودي وترأس في عام 2011م بعثة المنتخب السعودي للشباب بكأس العالم في كولومبيا.

كما تم اختياره ضمن قائمة أفضل 10 رياضيين متميزين في قطاع إدارة الأندية الرياضية بالمملكة العربية السعودية من قبل مجلة الرجل المعروفة بحياديتها في القطاع الرياضي السعودي.

ويلقى الهويدي قبولاً من جماهير نادي الباطن بفضل النجاحات التي قدمها مع النادي ولقبوه بـ “الذهبي”، كما يطمح محبو السماوي في عودة ناديهم إلى الدوري الممتاز في الفترة المقبلة.

ومن جانبها أعلنت إدارة النادي عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الباطن اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 6 شوال حتى 8 شوال لمدة 3 أيام فقط) حيث سيكون استقبال ملفات المرشحين في مقر النادي من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساء.