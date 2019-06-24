الذهب قرب أعلى مستوى في 6 أعوام

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتحوم قرب أعلى مستوى في ستة أعوام الذي لامسته في الجلسة السابقة، إذ قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى على اتجاهها نحو التيسير وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1403.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وسجل الذهب 1410.78 دولار يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1407.10 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه لا يسعى لحرب مع إيران، ولكن التوترات تظل شديدة بين الخصمين اللدودين، ومن المقرر أن تعلن واشنطن عقوبات إضافية على إيران اليوم.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.37 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.9 بالمئة إلي 812.63 دولار.وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1516.70 دولار للأوقية.