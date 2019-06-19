الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم

المواطن - واس

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الأصول العالية المخاطر بفعل آمال التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي.

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1342.60 دولار للأوقية (الأونصة) كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1346.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 14.93 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 % إلى 800.71 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1491.80 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 مارس آذار عند 1496.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.