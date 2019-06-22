الرائد .. حائر بين 3 رؤساء

المواطن - مروة نبيل

يعقد نادي الرائد جمعيته العمومية، مساء اليوم السبت، داخل مقر النادي في بريدة، لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال الأربع أعوام المقبلة.

وتتنافس 3 قوائم على رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الرائد، لتكون الجمعية العمومية الحالية هي الأشرس في تاريخ النادي، حيث لم يترشح من قبل 3 منافسين.

وجاءت القائمة الأولى لرئاسة وعضوية نادي الرائد كالتالي؛ فهد المطوع رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ علي السندي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، عبدالعزيز الرشود، عبدالله المشيطي وسليمان التويجري.

وضمت القائمة الثانية، يوسف التويجري رئيسًا، خالد بن عبدالله بن عبدالمحسن السيف نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ عبدالسلام القفاري، عبدالله البريدي، عبدالله العشاب ومحمد العياضي.

وتواجد في القائمة الثالثة لرئاسة وعضوية نادي الرائد منصور العشاب رئيسًا، عبدالله السبيعي نائبًا للرئيس، وفي العضوية؛ عبدالله المشيطي، صالح العشاب وأمين الدبيخي.