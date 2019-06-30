الرائد يرفض طلب الزمالك

المواطن - محمد سمعه

رفض نادي الرائد التفريط في مدافعه المصري محمد عطوة لمصلحة نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الرائد رفض كل محاولات نادي الزمالك من أجل بيع اللاعب محمد عطوة، خاصة أن رائد التحدي يرغب في استمرار المدافع المصري معه حتى شهر يناير المقبل.

ويذكر أن الزمالك كان سعى للتعاقد مع محمد عطوة بعد تألقه اللافت للأنظار مع نادي الرائد خلال موسم ونصف، حيث انضم عطوة لـ الرائد في يناير من عام 2018 قادمًا من صفوف فريق الاتحاد السكندري.

وربما يحاول الزمالك التحرك للتعاقد مع محمد عطوة في شهر يناير المقبل، في حال لم يرغب الرائد في تجديد العقد معه.

وكان نادي الرائد أنهى موسم 2018-2019، محتلًّا للمركز الثامن في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.

وقالت تقارير صحافية من قبل: إن ناديي النصر والهلال يتنافسان على التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري.