الرتب والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظائف الأحوال المدنية

المواطن - الرياض

تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تلقي طلبات القبول والتسجيل في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة (جندي أول، جندي).

وقالت الإدارة إن المقبولات سيُناط بهنّ القيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

موعد التقديم على وظائف الأحوال المدنية

ومن المُقرر أن يتمّ استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440 هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الأربعاء الموافق 16 / 10 / 1440 هـ الساعة العاشرة صباحاً.

شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية

اشترطت الإدارة أن تتوفر في المتقدمات الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك مَن نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

ألا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

الرتب والمؤهلات العلمية الرتبة المؤهلات العلمية جندي أول ثانوية عامة + دبلوم لمدة سنة فأكثر جندي ثانوية عامة أو ما يعادلها