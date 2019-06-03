الريال يُصارع اليونايتد لضم محمد صلاح

المواطن - محمد سمعه

سيدخل نادي ريال مدريد الإسباني في منافسة شرسة مع ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتُوج صلاح أول أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثنائية دون رد.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ ستتنافس بمنتهى القوة في صيف العام الحالي، وذلك للتعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعد محمد صلاح ثالث لاعب عربي يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر مع نادي بورتو البرتغالي في عام 1987، والمغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد الإسباني والمُتوج بدوري الأبطال مع الريال في عام 2018.

وكان صلاح رفض الحديث عن مستقبله مع ليفربول مفضلًا الاحتفال بفوز الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.