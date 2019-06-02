الزعاق لـ”المواطن”: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

المواطن - محمد المقصّي

توقّع الدكتور خالد بن صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الثلاثاء بالمملكة وأغلب الدول الإسلامية.

وتابع الزعاق في تصريحات إلى “المواطن“، أن قليلاً من الدول الإسلامية سيكون بها يوم عيد الفطر الأربعاء.

من جهته، قال الفلكي والرائي عبدالله الخضيري في تصريحات إلى “المواطن” إن مكث الهلال ليس هو المُحدد لرؤيته بل عروض القمر هي المؤثرة في قضية يشاهد أو لا يشاهد، كذلك مَن يثبت أنه أربع دقائق هذا في بعض البرامج وفي بعضها يصل إلى ست وكلها تخالف الواقع.

وأضاف: قد رُؤي الهلال على ارتفاع ١،١٨ درجة ومكث ست دقائق، ولكن العبرة بالرؤية وصحيح كلما كان الهلال قريباً من الأفق زادت الصعوبة خلاف العوالق التي تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة، وكلما زاد المكث كانت الرؤية فرصتها أكبر، ولكن عروض القمر هي التي تؤثر في أن يتم مشاهده أو لا.