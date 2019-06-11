الزعاق: معايير درجة الحرارة بالسيارات ولوحات الطرق غير دقيقة

المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد الزعاق؛ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن معايير درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات تكون قراءتها غير دقيقة غالبًا.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “إن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وُضعت للتقريب وليست للتحقيق.. غالباً تكون قراءتها غير دقيقة”.

وتابع أن السبب في ذلك أنها لا تراعى فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير, الباحة قد تمتد إلى الطائف.