الزمالك يواصل التراجع.. والأهلي المستفيد الأكبر

المواطن - مروة نبيل

خيّب نادي الزمالك آمال جماهيره، بعد تعادله ضد حرس الحدود بالأمس، وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، ليصبح الفارق بينه وبين النادي الأهلي 6 نقاط.

الزمالك

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، ولكنه لم يستغل عودته إلى منصات التتويج بالتألق في الدوري المصري الممتاز.

وتراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المواجهات المحلية خلال الفترة الأخيرة، حيث فشل في استغلال تعثر الأهلي بالتعادل أمام الإسماعيلي، وسقط في فخ تعادل بآخر مباراتين ضد الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

الأهلي .. وتعثر الزمالك

ويُعد النادي الأهلي المستفيد الأكثر من تعثر الزمالك خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه يخشى خسارة الدوري المصري لكرة القدم، وعدم التتويج بأي بطولة هذا الموسم.

وانتابت جماهير النادي الأهلي حالة من الغضب بعد التعادل ضد الإسماعيلي، وإمكانية فقدان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، لكن عززت نتائج الزمالك الأخيرة صدارة الفريق الأحمر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، في حين يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 لقاء.

بيراميدز .. وهدية الزمالك

ولن يكون النادي الأهلي الوحيد الذي ينتظر تعثر الزمالك في مبارياته المقبلة، حيث يتمنى بيراميدز إهدار الأبيض لمزيد من النقاط، لكي ينهي الموسم محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 70 نقطة من 34 مباراة، وفي حالة فوز الزمالك وتراجعه إلى المركز الثالث، سيشارك بيراميدز في كأس الكونفدرالية الإفريقية.