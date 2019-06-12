الزياني : استهداف مطار أبها جريمة حرب حوثية وتجاوز للقيم الإنسانية

المواطن - الرياض

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانته الشديدة لإطلاق جماعة الحوثي قذيفة صاروخية على مطار أبها الدولي؛ مما أدّى إلى إصابة ستة وعشرين مدنيًا بجروح، ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

واستنكر الأمين العام استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، باعتباره جريمة حرب، وتهديدًا مباشرًا لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهانًا واضحًا على تجاوز جماعة الحوثي لكل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لاستمرار جماعة الحوثي في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديد واضح للأمن والسلم الإقليميين.