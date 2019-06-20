السبت.. الجمعية العمومية لاختيار رئيس الوحدة

المواطن - مروة نبيل

حددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية، يوم السبت المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الوحدة من أجل التصويت على القائمة الوحيدة المرشحة برئاسة سلطان أزهر.

وجاءت القائمة النهائية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الوحدة خلال الأربع أعوام المقبلة، سلطان أزهر رئيسًا، عبدالعزيز القرشي نائبًا لرئيس، وفي العضوية كل من عبدالعزيز الخيمي، توفيق تونسي، عبدالله الثقفي وفيصل قايد.

ومن المُقرر أن يبدأ التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الوحدة، عند الساعة 6:15 مساء يوم السبت، على أن تنعقد في السابعة ونصف مساء.

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن تواجد 21 عضوًا يحق لهم الحضور والتصويت في انتخابات نادي الوحدة، بينهم عضوان يحملان العضوية الذهبية، و19 العادية.