السبت.. انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد

المواطن - مروة نبيل

تنعقد، يوم غد السبت، الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، حيث أعلنت لجنة الانتخابات عن قائمة انتخابية وحيدة مُترشحة برئاسة ياسر المسحل.

ومن المُقرر أن تنطلق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض، عند الساعة الحادية عشر صباحًا، وسيتم انتخاب مجلس الإدارة عند الساعة 12:30 مساءً.

وتضم القائمة الوحيدة المرشحة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل رئيسًا، خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد مقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النزيه ونعيم البكر.