السجون عن تطبيق السوار الإلكتروني: مازال في طور التجربة

المواطن - الرياض

علّقت المديرية العامة للسجون على ما تداوله البعض بشأن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة.

وأكّدت السجون أن السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية.