السجون عن تطبيق السوار الإلكتروني: مازال في طور التجربة

السجون عن تطبيق السوار الإلكتروني: مازال في طور التجربة

2019/06/03
الساعة 3:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

علّقت المديرية العامة للسجون على ما تداوله البعض بشأن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة.

وأكّدت السجون أن السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية.



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