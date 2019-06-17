السديس: الملك سلمان وولي العهد لا يقبلان إلا بأفضل معايير الجودة في خدمة الحرمين

المواطن - مكة المكرمة

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز السديس اهتمام حكومة المملكة بالحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن، منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهم الله، جاء ذلك بعد صدور التوجيه السامي الكريم بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، حيث تبدأ اليوم الاثنين 14 شوال 1440هـ باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات، وبالتعاون ما بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة المالية، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وقال الرئيس العام: توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، باستئناف أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة توجيه كريم من شخصية كريمة وضعت خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي في صدارة اهتماماتها، فهو يسعى جاهدًا لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية وملوكها يتشرفون بخدمتهم للحرمين الشريفين، ولضيوف الرحمن، وقاصدي وزائري المسجد الحرام والمسجد النبوي، يتابعون أهم وأدق التفاصيل التي تسهل للحجاج والمعتمرين أداء مناسكهم ويهتمون براحتهم وأمنهم وأمانهم، لا يغفلون عن احتياجات الحرمين الشريفين وقاصديهما، يوجهون التوجيه تلو الآخر فيما يهم البناء والتشييد لإعمار المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويأمرون بتوفير الأفضل والأجود من خدمات وعناية داخل الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، فمن تنازل عن جميع الألقاب الرنانة، وسخر نفسه خادمًا لدينه وللحرمين الشريفين، واختار أن يلقب بخادم الحرمين الشريفين إيمانًا بواجبه الديني، وتقديسًا لقدسية الحرمين الشريف فيه دلالة على ما يمثلهما الحرمان الشريفان في وجدانه -حفظه الله- من مكانة.

وذكر الرئيس العام أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، يتابعان ما يقدم داخل الحرمين الشريفين من خدمات بكل عناية واهتمام، ولا يقبلان إلا بأفضل المعايير في الجودة قائلا: جميع الأعمال التي تنفذ في الحرمين الشريفين من بناء وتشييد وخدمات يطبق عليها أعلى معايير الجودة والسلامة، فالمشاريع العملاقة التي نفذت داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي تتميز بجودتها ومطابقتها لأعلى المواصفات، ونفذت بأحدث التقنيات، فمن يتشرف بزيارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ويشاهد مراحل البناء والتشييد وما وصلت إليه حكومة المملكة العربية السعودية، يعلم ما توليه هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة من اهتمام وعناية فائقة تتجلى في خدمتها لضيوف الرحمن، فمن أقوال ملك هذه البلاد المباركة قوله: (شرّف الله سبحانه هذه البلادَ المباركة بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار، وتوفير أسباب أداء نسكهم بطمأنينة ويسر)، ولم يزل يبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمتهم والسهر على راحتهم.

وفي ختام تصريحه دعا الرئيس العام، الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء وأن يجعل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما في موازين حسناتهما إنه سميع مجيب.