السراج يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الليبية

المواطن - متابعة

طرح فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية، اليوم الأحد مُبادرة للخروج من الأزمة الحالية.

وقال السراج في كلمة نقلها التلفزيون إن مبادرته تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، ويمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق.

وقال السراج في كلمته :” يتمّ الاتفاق خلال هذا الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة، وإقرار قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.

وتابع : ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة… وفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال الاعتداء على العاصمة وغيرها من المدن الليبية.

وشنّ الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجومًا على طرابلس في مطلع أبريل لتحريرها من سيطرة عدد من الجماعات الإرهابية.

ويقول حفتر وداعموه إنهم يحاولون تحرير العاصمة من قبضة الفصائل التي يحملونها مسؤولية زعزعة الاستقرار في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

وتقول الأمم المتحدة إن الحملة على طرابلس خلّفت ما لا يقل عن 653 قتيلًا وتسبّبت في نزوح أكثر من 93 ألفًا وفي أضرار مادية جسيمة.