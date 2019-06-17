السرطان يقهر ميشيل الحجل محاربة لبنان الجميلة

المواطن - متابعة

رحلت عن عالمنا هذا اليوم الفتاة اللبنانية ميشيل الحجل المعروفة عبر مواقع التواصل بمحاربة السرطان الجميلة، بعدما تمكّن منها المرض الخبيث.

ونعى العديد من مُتابعي ومحبي وذوي ميشيل الحجل، الفتاة التي سبق تتويجها وصيفة ملكة جمال لبنان 2016، حيث نعاها المغردون بعبارات ملؤها الحزن والأسى على هذا الرحيل المبكر.

ونشر خطيب ميشيل الحجل صورة لهما عبر موقع انستقرام وعلّق عليها بالقول : “أصبح لديّ ملاك” في إشارة إلى وفاتها ثم انهالت عبارات التعزية والمواساة.

وعلّقت الفنانة اللبنانية إليسا بقولها “أنت بطلة بعيون الكل. الله يرحمك يمكن الله ريّحك من عذاباتك. الله يعطي كل اللي بتحبيهم الصبر والراحة على فراقك. الله يرحمك يا ميشيل”.

أما جيسيكا عازر فقد نشرت صورة الفقيدة وعلقت عليها بالقول : الأميرة الحلوة… الله يرحمك.

وعلقت إسراء محمد بالقول : ميشيل حجل لترقد روحها بسلام… في نعشها سيدفن قلبين وروحين أعان الله قلبه وقلب أهلها

أعطاها الحب جرعات من الأمل والقوة ولكن المرض الخبيث رفض مغادرتها لتغادر معه.

أما رزان فيصل فقالت : قدرة الله تفوق الجمال و العلم و المال… وداعاً ميشيل الحجل.

وقال على الحاج : المحاربة القوية اللي كانت كلها أمل تقضي على الخبيث… لكن للأسف كان أقوى منها. ميشيل الحجل روحك بالسماء.

بدورها كتبت إذاعة صوت الغد :” قد يهزم المرض الجسد ولكنه لن يهزم الروح. ميشيل الحجل، ارقدي بسلام مع الأبرار والقديسين”.