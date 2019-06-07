السعودي منصور الشهيل يفوز بنزال 50 BattleRoyal

المواطن - محمد سمعه

فاز المصارع السعودي منصور الشهيل بنزال 50 BattleRoyal الأضخم في تاريخ اتحاد الـWWE منذ لحظات قليلة وذلك بعد أن نجح في الحفاظ على تواجده على أرضية الحلبة مع سقوط 49 مصارعًا.

وأعرب منصور الشهيل عن سعادته بفوزه بالنزال مضيفًا أنه اجتهد كثيرًا لتحقيق هذا الأمر وإسعاد عشاق المصارعة من الشعب السعودي.

ويذكر أن نزال باتل رويال بين 50 نجمًا من أبرز مصارعي WWE في حلبة ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وهزم المصارع العملاق راندي أورتن منافسه المخضرم تريبل إتش اليوم في أحد نزالات الحدث الكبير Super Showdown والمُقام حاليًّا في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وحافظ المصارع سيث رولينز نجم الـWWE على لقب بطولة اليونيفرسال، وذلك بعد التغلب على منافسه بارون كوربن في أولى نزالات عرض الـSUPER SHOW DOWN في جدة.

وأُقيم النزال على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري مكثف.

وفاز نجم الـWWE فين بالور بلقب إنتركونتيننتال، أمس، وذلك في ثاني نزالات عرض الـSuper Show Down.

توافدت أعداد كبيرة من الجماهير العاشقة لـ لعبة المصارعة الحرة إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ وذلك لحضور عرض Super Show Down.

ويذكر أن نجم WWE “جولدبيرغ” سيظهر اليوم لأول مرة في المملكة في مواجهة “أندرتيكر”، كما تواصلت عمليات بيع تذاكر العرض في منافذ البيع الخارجية في ملعب الجوهرة.