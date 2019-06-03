السفير الأمريكي مهنئًا الملك سلمان وولي العهد بالعيد: يشرفنا أنا وزوجتي الاحتفال معكم

السفير الأمريكي مهنئًا الملك سلمان وولي العهد بالعيد: يشرفنا أنا وزوجتي الاحتفال معكم

2019/06/04
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1670
0
طباعة
المواطن - واس

قدّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال السفير أبي زيد : ” يشرفنا أنا وزوجتي أن نحتفل معكم وأن نستمتع بكرم ضيافة أصدقائنا وشركائنا السعوديين، فهذه الأيام المباركة تسلط الضوء على العديد من السمات والقيم الرائعة التي يتميز بها الشعب السعودي التي نعتز نحن بها خلال وقتنا هنا، نتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا”.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :