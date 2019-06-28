السلمي : إيران حرضت على اقتحام سفارة البحرين في العراق

المواطن - الرياض

أكّد رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي، أن اقتحام السفارة البحرينية في العراق أمس لا يختلف عن اقتحام السفارة السعودية في طهران قبل ثلاثة أعوام مشيرًا إلى أن المنفذ واحد والهدف من الاقتحام واحد.

وقال السلمي : اكتشف الفرق بين اقتحام السفارة السعودية في طهران ٢٠١٦ واقتحام السفارة البحرينية في بغداد أمس، فالمخطط واحد، والمنفذ نفس التوجه.

وأشار إلى أن مقدمات اقتحام السفارة كانت ندوة أقيمت في طهران قبل يومين من الحادث تضمنت التحريض على البحرين.

ولفت السلمى إلى أن قوات الحشد الشعبي الإرهابية في العراق لا تختلف عن قوات الباسيج الإيرانية فالقائد واحد.. والهدف واحد والنتائج واحدة … والتحرك بعدها واحد.

وكانت البحرين احتجت رسميًا لدى العراق بعد اقتحام السفارة بواسطة بعض المتظاهرين المحتجين على ورشة السلام الاقتصادية التي استضافتها المنامة بشأن فلسطين.