السلمي يعلن فتح باب الترشح لرئاسة النصر مجددًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، رجاء الله السلمي عن إعادة فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر مرة أخرى.

وأكّد رجاء الله السلمي خلال تصريحاته لقناة “العربية”، أنه سيتمّ إعادة فتح باب الترشح لنادي النصر مجددًا، يوم الأحد المقبل، وذلك لعدم تقدم أي مرشح لرئاسة وعضوية النادي.

وتابع: “وفقًا للمادة 77 في اللائحة، والتي تنصّ على إعادة فتح باب الترشح مرة ثانية وبنفس المدة الزمنية، ولذلك سيتمّ فتح الباب لاستقبال ملفات الترشح يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام”.

وعن سير عملية استقبال طلبات الترشح خلال الأيام الماضية، قال: “لأول مرة تقام الانتخابات في 13 ناديًا خلال ذات الفترة الزمنية، والأمور سارت بشكل مطمئن، ونعتبر المرحلة الأولى انتهت ونتطلع لإكمال بقية المراحل الأخرى”.

وأوضح السلمي أنه يجوز لرئيس لجنة الانتخابات قبول القائمة الوحيدة المقدمة دون منافسة، إذا كانت لا تستوفي شرطًا من شروط الترشح على أن يكون المتقدم من عضوية الفئة الذهبية، وذلك وفقًا للوائح.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد أنهت فترة ولاية جميع الرؤساء المكلفين للأندية، وفتحت باب الانتخابات رسميًا، يوم الأحد الماضي، وحتى أمس الثلاثاء.