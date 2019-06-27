السنغال ضد الجزائر .. التاريخ ينصف محاربي الصحراء

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السنغال ضد الجزائري اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المُقامة حاليًا في مصر.

السنغال ضد الجزائر في كأس الأمم الإفريقية

وتلعب السنغال ضد الجزائر على ملعب الدفاع الجوي”، في إطار موجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وينحاز التاريخ لمنتخب محاربي الصحراء قبل مواجهة اليوم.

وسبق أن لعبت السنغال ضد الجزائر 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية ونجح منتخب محاربي الصحراء في الفوز مرتين وتعادل في اللقاء الثالث، الأمر الذي يُثير تفاؤل اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

وكانت المباراة الأولى لمنتخب السنغال ضد الجزائر عام 1990، حينما فاز محاربو الصحراء بهدفين دون رد في منافسات دور الأربعة، ليصل إلى المباراة النهائية ويتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية.

وعادت مواجهات السنغال ضد الجزائر مجددًا في كأس الأمم الإفريقية 2015، عندما تواجها في دور المجموعات، وفاز محاربو الصحراء بهدفين دون رد، وتعادلا إيجابيًا بهدفين لكل منهما في نسخة عام 2017.

السنغال ضد الجزائر

وفي جميع البطولات الرسمية، لعبت السنغال ضد الجزائر 7 مباريات، تمكن منتخب محاربي الصحراء من تحقيق الفوز 3 مرات، وهُزم مرتين، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، واهتزت شباكه 9 مرات.

وقبل مباراة السنغال ضد الجزائر اليوم، يحتل منتخب محاربي الصحراء صدارة المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 2019 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع المنتخب السنغالي صاحب الوصافة.