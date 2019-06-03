السوبيا الحجازي تنتشر في شوارع حفر الباطن بألوانها الرمضانية

المواطن - حفر الباطن

يشهد عدد من شوارع محافظة حفر الباطن انتشار باعة السوبيا الحجازي بشكل كثيف مع اشتداد حرارة الصيف وشهر رمضان.

وينتعش خلال شهر رمضان بيع المشروب بألوان متعددة في مشهد يتكرر كل عام من الشهر الكريم.

وتُعتبر السوبيا مصدر رزق للكثير من الشباب وهي من المشروبات الرمضانية الشعبية الشهيرة في المدينة المنورة ومكة المكرمة ومصر.

وقال أحد الباعة لـ”المواطن” إن شراب السوبيا يُصنع من الشعير أو الخبز الناشف أو الشوفان أو الزبيب والتي يضاف لها بعد تصفيته مقادير من السكر وحب الهيل والقرفة وبعد الانتهاء من تصنيعها يضاف لها الثلج للتبريد.

وأوضحت سارة المطيري، أخصائية التغذية في مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن لـ “المواطن” : أن فوائد مشروب السوبيا تختلف وفقاً للمكونات التي تدخل في تحضيره، ولكن بشكل عام يمثل مصدراً للكالسيوم ويعتبر المشروب مصدراً للطاقة بشكل كبير وكذلك يعتبر الشوفان والشعير مصدرين للألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

وأضافت المطيري: أحذر أصحاب الوزن الزائد عدم تناوله بكميات كبيرة لأنه يحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية، وأنصح مرضى السكري بعدم تناول هذا المشروب لاحتوائه على كميات عالية من السكريات ويجب عدم تخزين السوبيا بعد تحضيرها لفترات طويلة لأنها تفقد قيمتها الغذائية.