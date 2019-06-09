السودان : حركة الطائرات بمطار الخرطوم طبيعية

المواطن - متابعة

أعلنت السودان أن العمل في مطار الخرطوم يسير بشكل طبيعي، ولم يتأثر بدعوات العصيان المدني التي دعت إليها قوى المعارضة.

وأكّدت شركة مطارات السودان القابضة سير العمل بصورة طبيعية بمطار الخرطوم الدولي، واكتمال حضور العاملين بوحدات المطار المختلفة.

وأشارت الشركة إلى أن جدول الرحلات اليومية مُوضحة أنه يسير بصورة جيدة.

وكانت العديد من المحلات التجارية أغلقت أبوابها في المنطقة التجارية بوسط العاصمة السودانية الخرطوم وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم وأطرافها، في حين تحركت أعداد قليلة من المركبات الخاصة مع دخول العصيان المدني الذي دعت إليه قوى المعارضة حيز التنفيذ.

وتمركزت قوات الدعم السريع في عدد من الشوارع فيما قام المتظاهرون بإقامة حواجز في عدد من الشوارع لمنع حركة المرور القليلة أصلًا من السير فيها.

ونقلت مصادر إعلامية دولية عن قوى المعارضة قولهم إن العاملين في مطار الخرطوم شاركوا في العصيان المدني.