السودان وإريتريا يتفقان على فتح الحدود

المواطن - متابعة

أعلن السودان وإريتريا، اليوم الجمعة، توصلهما إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المشتركة، في مسعى إلى تسهيل الحركة الطبيعية بين البلدين.

وبموجب القرار، ستقوم السلطات المختصة في البلدين، باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود بين السودان وإريتريا، بصورة رسمية وفورية.

وجاء القرار، خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والرئيس الإريتري، اسياسي أفورقي، بالعاصمة الاريترية أسمرا، خلال الزيارة التي قام بها الفريق البرهان إلى إريتريا والتي استغرقت يومًا واحدًا.

وقال السفير عبدالمنعم عثمان البيتي، المدير العام للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية السودانية: إن البرهان قدم خلال المباحثات صورة حول تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.

من ناحيته، أكد الرئيس أفورقي دعم بلاده للشعب السوداني ورفض التدخل الأجنبي في شؤون السودان قائلًا: “إن الشعب السوداني وحده هو الذي يقرر مصيره بنفسه”.