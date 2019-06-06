السودان ينفي رواية المائة قتيل: 46 فقط قضوا في عملية كولومبيا

المواطن - متابعة

نفت وزارة الصحة السودانية ما يتم تداوله حول مقتل 100 شخص أثناء فض اعتصام القيادة العامة قبل أيام.

وفند الدكتور سليمان عبدالجبار وكيل وزارة الصحة السودانية في تعميم صحفي ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة قد بلغ 100 شخصاً، مؤكداً أن العدد لم يتجاوز الـ46.

وأوضح سليمان أن العملية التي قامت بها القوات المشتركة لتنظيف منطقة كولومبيا وما تبعها من إجراءات لم يقع فيها سوى بضعة قتلى، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتابع الأحداث ميدانياً في المسارح وستُبلغ التفاصيل للرأي العام لحظة بلحظة.