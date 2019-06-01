السومة بعد تتويج صلاح بـ أبطال أوروبا: مبروك أبو مكة

المواطن - محمد سمعه

وجّه النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تهنئة خاصة للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وذلك عقب تتويج الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب السومة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ألف مبروك ياأبو مكة.

وكان محمد صلاح نجح في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول في مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير بالأمس في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية.

وواصل نادي ليفربول ضغطه أملًا في إحراز الهدف الثاني في الشوط الأول، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام بتقدم الليفر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وتوتنهام لم يظهر توتنهام بالقوة المطلوبة منه وذلك لإحراز الهدف الأول في شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكير.

وواصل الريدز ضغطه القوي وصناعة الفرص الهجومية على شباك الحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام لإضافة الهدف الثاني.

وأضاف اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة السابعة والثمانين، لتنتهي المباراة بفوز فريق ليفربول بثنائية دون رد.

ويذكر أن ليفربول تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، حيث نال لقبه الخامس في عام 2005 على حساب نادي ميلان الإيطالي في النهائي الشهير والذي أُقيم في مدينة اسطنبول التركية.