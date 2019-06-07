السومة يترك معسكر المنتخب السوري

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم النادي الأهلي عمر السومة جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما غادر معسكر المنتخب السوري الأول لكرة القدم، عقب مشاركته في مباراة إيران الودية بالأمس.

ولعبت سوريا ضد إيران بالأمس، وخسر نسور قاسيون بخماسية دون رد، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، وشارك السومة كأساسي في اللقاء.

السومة غاضب

وأعلن الإعلامي السوري نديم الجابي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن رحيل عمر السومة من معسكر منتخب بلاده غاضبًا، بسبب سحب شارة القيادة منه، منتقدًا نجم النادي الأهلي على هذا التصرف.

وقال: “منتخب سورية وشارة الكابتن.. العالمة سيكون قائدًا للمنتخب بمواجهة أوزبكستان.. والقرار لم يعجب نجم النجوم عمر السومة فأقفل عائدًا إلى السعودية من طهران.. ولسه بتقولوا لي انتماء وحس وطني؟؟”.

السومة يُغادر بإذن مسبق



وأكد حساب “كورة سوريا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نقلًا عن مصدر مقرب من عمر السومة أنه بالفعل غادر معسكر نسور قاسيون، لحضور حفل زفاف شقيقه، وذلك بناء على اتفاق بينه وبين إدارة المنتخب السوري منذ شهر تقريبًا.

ونفى “كورة سوريا”، وجود أي مشاكل بين عمر السومة والجهاز الفني بالمنتخب السوري الأول لكرة القدم، بسبب شارة القيادة.