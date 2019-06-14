السيطرة على حريق ناقلة النفط ألتير في خليج عمان

المواطن - متابعة

أعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط “ألتير” السيطرة على الحريق وأن وضع السفينة الان مستقر.

وتعرضت ناقلة النفط فرونت ألتير المملوكة لمجموعة فرونتلاين النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

وكانت إيران زعمت غرق الناقلة بعد الهجوم لكن النرويج نشرت صورا تكذب الرواية الإيرانية.

من جهة أخرى كشف رئيس شركة الشحن المشغلة لناقلة نفط يابانية تعرّضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس إن جسمين طائرين استهدفا الناقلة.

وأضاف يوتاكا كاتادا رئيس شركة كوكوكا سانجيو يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي أن الناقلة كوكوكا كاريدجس تبحر متوجهة إلى ميناء خورفكان بالإمارات بعد عودة الطاقم إليها، وقال إن البحرية الأمريكية ترافق الناقلة.

بدورها أكدت الشركة المالكة لناقلة النفط ألتير عدم وجود تلوث أو تسرب في خليج عمان.

وكان الجيش الأمريكي، قد نشر الجمعة، تسجيلاً مصوراً يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلاً عن صورة تظهر لغماً فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان: “عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس (مرفق التسجيل المصور)”.

وفي وقت سابق كان مسؤول أمريكي قد أكد أن الولايات المتحدة لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية الخميس في خليج عُمان.