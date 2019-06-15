السيناتور غراهام يدعو الحكومة الأمريكية لزيادة العقوبات ضد إيران

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قال السيناتور ليندسي غراهام، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رداً على هجوم نظام الملالي على ناقلات النفط في بحر عمان: “عندما تواجه نظامًا طاغيًا مثل النظام الإيراني ولديه نشاط استفزازي، يتعين علينا توجيه رسالة واضحة ودامغة مفادها أن هذا السلوك أمر غير مقبول.

وأضاف غراهام “آمل أن تأتي حكومة ترامب إلى الكونغرس وتزيد من الضغط على العقوبات ضد النظام الإيراني”.

وتابع السيناتور غراهام قائلا: “أُثني على حكومة ترامب ومايك بومبو، اللذين ألقيا باللوم على النظام الإيراني لشن هجمات على بحر عمان. وكما قال وزير الخارجية ، فإن الهجمات تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وحرية الملاحة”.