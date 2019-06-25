الشؤون البلدية لـ”المواطن”: تقاطع الموت في أحد المسارحة ليس من اختصاصنا

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع ما نشرته “المواطن” بشأن تقاطع الموت الذي يحصد أرواح المواطنين في أحد المسارحة، بتاريخ 26/ 8/ 1440.

وقالت الوزارة: إن إدارة الإعلام تلقت خطابًا من بلدية محافظة أحد المسارحة بجازان يتضمن توضحيها بأن التقاطع المذكور والموقع المشار إليه من اختصاص جهة خدمية أخرى.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، مقدمين شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن” على هذا الإيضاح، مثمنين جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في خدمة الوطن والمواطن.