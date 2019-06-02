الشباب يشكر آل الشيخ على المشاركة في البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

قدّم مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان شكره لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ بعد تلقيه خطابًا رسميًا يُفيد بمشاركة الليوث في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وذكر نادي الشباب في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قدّمت إدارة الشباب شكرها وتقديرها على كل ما يُقدمه في سبيل النهوض بالرياضة العربية، ودعمه لهذه البطولة التاريخية التي تحظى باهتمام شباب ورياضيي الوطن العربي.

ومن المُقرر أن يُمثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والاتحاد، المملكة العربية السعودية في كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح الفريقان للذهاب بعيدًا في البطولة، أملًا في المنافسة على اللقب.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية، وقرر إقامة المباراة النهائية 2020 في الرباط.