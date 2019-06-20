الشباب يُنافس بشراسة لضم صفقة نارية

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للتعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك أملًا في المنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين لـ موسم 2019-2020.

وكانت تقارير صحفية، قالت بأن نادي الشباب سيُنافس ثلاثة أندية من الدوري الإماراتي على ضم اللاعب المغربي مراد باتنا لاعب نادي الوحدة الإماراتي سابقًا.

ويرغب الشباب في أن يُصحح أوضاعه للموسم الجديد بضم الصفقات المناسبة والتي يحتاجها الفريق.

ويذكر أن مراد باتنا كان أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيرحل عن نادي الوحدة من أجل خوض تجربة احترافية في مكان آخر.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إخبارية أن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري بات قريبًا للغاية من تدريب نادي الشباب خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أقال المدرب جروس من منصبه كمدير فني للفريق الأول بعد التعادل مع نادي الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويملك جروس خبرة التدريب في الدوري السعودي، حيث سبق له تدريب النادي الأهلي والفوز معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016.

وكان خالد البلطان تقدم بأوراقه للترشح لرئاسة نادي الشباب لمدة أربع سنوات خلال الفترة الأخيرة دون وجود أي منافس له.

واحتل نادي الشباب المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 54 نقطة، ليفقد الليث الفرصة في التأهل لـ دوري أبطال آسيا في العام المقبل.