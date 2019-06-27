الشبانة: مشاركة ولي العهد في قمة أوساكا تعكس اهتمامه بتعزيز الأمن والسلام والتنمية والرخاء العالمي

المواطن - الرياض

أكّد وزير الإعلام تركي الشبانة أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين هو اعتراف لمكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي، وتقدير لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لعل مشاركة سيدي سمو ولي العهد في قمة أوساكا تعكس اهتمام سموه بتعزيز الأمن والسلام والتنمية والرخاء العالمي، خاصة وأن الرياض سوف تستضيف وترأس قمة 2020”.

يُذكر أن مدينة أوساكا اليابانية تستضيف خلال يومي الـ28 و29 من يونيو الجاري قمة مجموعة العشرين بمشاركة المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، جمهورية جنوب إفريقيا، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة أمريكا.

وتناقش القمة في هذا العام عددًا من القضايا التي تهمّ العالم أبرزها تأثير التحولات المناخية، والاستثمار في البنية التحتية والهيكلة المالية الدولية.

ونشر الموقع الرسمي للقمة أن الحكومة اليابانية عازمة للقيام بدور قيادي قوي في دفع المناقشات نحو حل القضايا العديدة التي تواجه المجتمع الدولي الآن.

ولفت الموقع إلى أن قمة مجموعة العشرين تمثل فرصة مثالية للناس من جميع أنحاء العالم لرؤية تجارب الدول الناجحة ومن ضمنها اليابان والتي حققت طفرة اقتصادية كبري على مدار العقود الماضية.

يُذكر أن مجموعة 20 تأسست سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضًا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.

وتهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.