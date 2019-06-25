الشبانة يناقش مع رؤساء إدارات الصحف التحديات الإعلامية وتقنيات العمل الصحفي

الشبانة يناقش مع رؤساء إدارات الصحف التحديات الإعلامية وتقنيات العمل الصحفي

2019/06/25
الساعة 1:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بجدة أمس، رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية.
وجرى مناقشة التحديات الإعلامية وتطور تقنيات العمل الصحفي، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث الانتشار والتأثير، ومناقشة آليات تحول الصحف إلكترونياً وخدمة المنصات الإعلامية للوصول إلى المتلقي بسرعة ودقة.
كما تم تناول موضوعات تخص تطوير الإعلان والدعاية وتنويع مصادر الدخل لمراعاة التغيرات الحديثة في العالم، وتحقيق التطلعات الإعلامية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما يطور المحتوى وينهض بالإعلام في مختلف جوانبه.



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