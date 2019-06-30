الشرطة تعتقل نجم هولندا السابق والسبب

المواطن - محمد سمعه

ألقت الشرطة الهولندية القبض على اللاعب ويسلي شنايدر لاعب منتخب هولندا السابق واللاعب الحالي لنادي الغرافة القطري في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية إن الشرطة الهولندية ألقت القبض على ويسلي شنايدر في مدينة أوتريخت الهولندية وذلك بسبب رقصه وهو مخمور على إحدى السيارات مما تسبب في تخريبها.

وذكرت THE SUN نقلًا عن صحيفة ALGEMEEN DAGBLAD الهولندية أن اللاعب ويسلي شنايدر دفع غرامة مالية وصلت إلى 5382 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض لصاحب السيارة المتضررة، ثم تم إطلاق سراحه من قبل الشرطة الهولندية.

ويُذكر أن تصرفات ويسلي شنايدر الغريبة لم تتوقف عند الرقص وهو مخمور على إحدى السيارات، لكنه قام بتقبيل إحدى السيدات في الشارع وقتها.

وشوهد ويسلي شنايدر وهو يرتدي فانلة بيضاء ويرقص وهو مخمورًا قبل اعتقاله من قبل الشرطة الهولندية.

جدير بالذكر أن ويسلي شنايدر صاحب الـ35 عامًا سبق له اللعب في صفوف أندية عديدة مثل ريال مدريد الإسباني من عام 2007 حتى 2009 وإنتر ميلان الإيطالي في الفترة من عام 2009 حتى 2013 ونادي غلطة سراي التركي في الفترة من 2013 حتى 2017.

وكان ويسلي شنايدر انضم لـ صفوف الغرافة القطري في عام 2018 قادمًا من نادي نيس الفرنسي.

لعب ويسلي شنايدر مع منتخب هولندا لمدة 15 عامًا في الفترة من عام 2003 حتى عام 2018.

وشارك ويسلي شنايدر مع منتخب هولندا في بطولة كأس العالم نسختي 2010 و2014.

فاز ويسلي شنايدر بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع إنتر ميلان في عام 2010.