الشريف: فهد بن نافل الأقرب لرئاسة الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي حسين الشريف، أن فهد بن نافل الأقرب للفوز برئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، مشيدًا في الوقت ذاته بقرارات الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث الشريف عن انتخابات الأندية السعودية قائلًا: “لابد أن نشيد ونثني على قرارات الهيئة العامة للرياضة فيما يخص الجمعيات العمومية للأندية”.

وتابع: “يحسب لنادي الهلال وهو يعيش بأسوأ الظروف أنه هو المميز في فترة الترشحات الرئاسية.. وأعتقد أن الأستاذ فهد بن نافل هو الأقرب حاليًّا لرئاسة نادي الهلال”.

وأضاف حسين الشريف قائلًا: “هناك إجماع لمحبي ومنسوبي نادي النصر حول تجديد الفترة الرئاسية للأستاذ سعود آل سويلم ولكنه لم يتقدم للترشح”.

وفي ختام تصريحاته لإذاعة يو إف إم، تحدث الإعلامي الرياضي عن الراقي، وقال: “منذ رحيل الأمير خالد بن عبدالله عن النادي الأهلي لم يكن لأعضاء الشرف أي دور إيجابي”.

وانتهت الفترة المحددة من قبل الهيئة العامة للرياضة، لتقديم الراغبين في رئاسة عددٍ من الأندية ملفاتهم الانتخابية، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

وتقدم فهد بن نافل وموسى الموسى ملفات ترشحهم لرئاسة نادي الهلال، وأحمد الصائغ لرئاسة الأهلي، فيما غاب سعود السويلم عن الانتخابات، الأمر الذي فاجأ جماهير النصر.