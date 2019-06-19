الشورى يطالب الأوقاف بتمكين المرأة من وظائف الهيئة

المواطن - الرياض

طالب مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للأوقاف بالالتزام بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، عند إعداد تقاريرها السنوية واستيفاء ما ورد في التعميم الصادر بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 1422/12/19 هـ بشأن قواعد إعداد التقارير السنوية.

كما طالب الشورى الهيئة العامة للأوقاف بتضمين تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق رؤية المملكة 2030، وبفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى المطالبة بتمكين المرأة من وظائف الهيئة العامة للأوقاف، على نحو يحقق رؤية المملكة 2030.

وأيضًا، طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للأوقاف بنشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها، والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي، بالإضافة إلى معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في إنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار.