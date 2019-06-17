الشورى يوافق على تعديل مواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة

المواطن - الرياض

وافق مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

كما ناقش المجلس، أوضاع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مطالبا بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن , ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.

وطالب المجلس، مؤسسة تحلية المياه، بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة.

كما طالب المجلس بدراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل , لاستثمار امكانياته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً.