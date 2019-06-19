الصائغ: الإعلان عن صفقات الأهلي قريبًا

المواطن - مروة نبيل

أكّد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، أحمد الصائغ أنه سيتمّ الإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم قريبًا.

وأشار أحمد الصائغ إلى أنه سيبدأ العمل بشكل سريع على كافة الملفات التي تخصّ النادي الأهلي؛ لحسمها خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الأهلي الجديد قائلًا: “سنُقدم كل ما لدينا من جهد ومال، وسنعلن عن صفقاتنا قريبًا بعد اعتماد المجلس من الهيئة العامة للرياضة”.

وسبق وأعلن عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل أنه سيكشف عن الصفقات الجديدة خلال اليومين المقبلين، مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة للجماهير.

وحسم أحمد الصائغ رئاسة النادي الأهلي خلال الأربع أعوام المقبلة بالتزكية، خلفًا للرئيس السابق والمُكلّف من الهيئة العامة للرياضة عبدالله بترجي.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز أحمد الصائغ وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم كلًا من؛ عبدالصمد إحسان القرشي، وائل بن صالح الحلبي، أيمن محمد المدني، ياسر محمد محروس، غسان نبيل نصيف وعمار فاروق زهران.