الصادق المهدي : تشكيل حكومة من جهة واحدة سيواجه رفضًا في السودان

الصادق المهدي : تشكيل حكومة من جهة واحدة سيواجه رفضًا في السودان

2019/06/26
الساعة 3:21 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن زعيم حزب الأُمّة القومي السوداني، الصادق المهدي، رفضه تشكيل أيّ حكومة في البلاد تُشكّل من طرف واحد وتُقصي الآخرين، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن هياكل الفترة الانتقالية.

وقال الصادق المهدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب الأمة بأم درمان إن تشكيل أي حكومة من جهة واحدة سيواجه رفضًا.

وفي وقت دعت قوى الحرية والتغيير إلى موكب مليوني يوم 30 يونيو المقبل، للمطالبة بالسلطة المدنية، طالب المهدي بعدم التصعيد في الوقت الراهن قائلًا : “نحن ضد أي تصعيد قبل إعلان المجلس العسكري الانتقالي موقفه النهائي” بشأن هياكل السلطة المدنية الانتقالية.



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