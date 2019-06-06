الصفاقسي ضد الترجي .. سخرية الجماهير واحتفال الـVAR الأبرز

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الصفاقسي ضد الترجي التي أُقيمت، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس تونس، بفوز فريق الصفاقسي بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

الصفاقسي ضد الترجي

وبدأت مباراة الصفاقسي ضد الترجي بشكل سريع، وشن لاعبو الترجي أكثر من هجمة، أبرزها عن طريق أنيس البدري إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر، ورد علاء المرزوقي بكرة سريعة ولكنها خرجت بعيدًا.

وتألق حارس الصفاقسي أيمن دحمان وأنقذ تسديدة من حمد الهوني، وفض أنيس البدري اشتباك التعادل السلبي في مباراة الصفاقسي ضد الترجي في الدقيقة 23، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة.

وأطلق علاء المرزوقي تسديدة صاروخية في الدقيقة 42، ولكن حارس الترجي المتألق معز بن شريفية أنقذها، لينتهي الشوط الأول من مباراة الصفاقسي ضد الترجي بالتعادل بدون أهداف.

هدفان واحتفالات الـVAR

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل الترجي الهدف الأول عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 61، ليحتفل بإشارة تقنية VAR وعلى عينه، في إشارة إلى البكاء، تلميحًا على أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

وأثار احتفال الخنيسي في مباراة الصفاقسي ضد الترجي غضب الجماهير، التي ألقت الزجاجات الفارغة عليه، قبل أن يعتذر اللاعب؛ ويؤكد مدربه بأنه لا يقصد التقليل من الجماهير بهذا الاحتفال.

وأدرك فراس شواط التعادل في الدقيقة 71، ليحتفل بطريقة VAR أيضًا، حيث أشار بعلامة تقنية الفيديو ثم تقبيلها، لتنتهي مباراة الصفاقسي ضد الترجي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح.

وشهدت المباراة سخرية جماهير الصفاقسي من الترجي حيث رفعت لافتة مكتوب عليها: “مبروك العيد.. رجع الكوبا”، وذلك تعليقًا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسحب لقب دوري الأبطال من الترجي وإعادة لقاء الوداد في بلد محايد.

ومن المُقرر أن يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي نظيره النجم الساحلي في نهائي بطولة كأس تونس، بعدما أطاح بفريق الملعب القابسي بنتيجة 2/1.