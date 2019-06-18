الصندوق العقاري يطلق خدمة الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب

المواطن - الرياض
أعلن الصندوق العقاري عن إطلاق خدمة الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب وذلك من خلال إحدى شركات التمويل المشاركة.
وأوضح الصندوق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل في الخدمة من خلال الرابط التالي (هنا).
أعلن الصندوق العقاري عن إطلاق خدمة الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب وذلك من خلال إحدى شركات التمويل المشاركة.
وأوضح الصندوق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل في الخدمة من خلال الرابط التالي (هنا).
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