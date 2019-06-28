الصور تتحدث .. المملكة اسم مؤثر في الاقتصاد والسياسة

المواطن - الرياض

مكانة المملكة الدولية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لا تُخطئها عين، هذا هو الانطباع الأول الذي يصل إلى عقلك بعد متابعة الحفاوة التي قُوبل بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس وفد المملكة في قمة العشرين خلال اليوم الأول من أعمال القمة التي تعقد في أوساكا باليابان.

صورة ولي العهد في وسط زعماء العالم والتفاف قادة العالم حوله والاستقبال الحار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين وتواجده على يمين رئيس الوزراء الياباني خلال أعمال الجلسة الافتتاحية وتسليط وسائل الإعلام الدولية الضوء على كل ذلك يحكي جانبًا من العظمة السعودية التي تؤكد للعالم أن المملكة فاعل دولي مهمّ لا يمكن تجاهله.

وشهد اليوم الأول من أعمال القمة عقد لقاءات ثنائية بين ولي العهد وكلٍّ من رئيس وزراء الهند ورئيس وزراء سنغافورة وملكة هولندا.

ومن المتوقع أن يلتقي ولي العهد غدًا مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.