الصيف ينتظر صراعاً نارياً بين الاتحاد والشباب

المواطن - محمد سمعه

سيتنافس كل من ناديي الاتحاد والشباب على التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية أن ناديي الاتحاد والشباب سيتنافسان على التعاقد مع اللاعب صالح الشهري لاعب نادي الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتألق صالح الشهري مع نادي الرائد في موسم 2018-2019 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث نجح في إحراز 16 هدفًا في بطولة الدوري بالموسم المنصرم.

ويأمل نادي الاتحاد في التعاقد مع صفقات قوية وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري وكأس الملك في موسم 2019-2020، خاصة أن الاتحاد عانى في الموسم المنصرم ونجا من الهبوط بالإضافة إلى خسارته للقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي التعاون في الثاني من مايو الماضي.

وكان لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أعلن أنه لن يترشح لرئاسة النادي في الصيف الحالي مكتفيًا بالفترة والتي قضاها كرئيس مُكلّف لإدارة شؤون العميد بعد استقالة نواف المقيرن.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان أنهى الموسم المنصرم محتلًا المركز العاشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تأهل نادي الاتحاد لدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، وسيواجه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في الدور المقبل بالبطولة الآسيوية.

جدير بالذكر أن نادي الشباب كان أنهى موسمه في المركز الخامس ببطولة الدوري، كما أعلن الليث رحيل مدربه الروماني ماريوس سوموديكا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.