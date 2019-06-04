الصين تحتضن كأس آسيا 2023 رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا عن استضافة الصين لنهائيات بطولة كأس آسيا 2023.

وكشفت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي عن قرارها خلال اجتماعها في العاصمة الفرنسية باريس، لتعود البطولة القارية إلى الصين بعد نسخة عام 2004، والتي خسرها المنتخب الصيني أمام اليابان بنتيجة 3/1.

وكان هذا القرار متوقعًا بعد انسحاب كوريا الجنوبية من سباق المنافسة على استضافة النسخة القادمة من بطولة كأس آسيا، حيث أوضح الاتحاد القاري بالأمس أنه بصدد منح الصين تنظيم المسابقة كونها المرشح الوحيد.

يُذكر أن بطولة كأس آسيا الأخيرة أقيمت في الإمارات، يناير الماضي، وشهدت مشاركة 24 منتخبًا، وتُوج باللقب المنتخب القطري.