الصين : لا أحد يريد أن يرى حرباً في الخليج

المواطن - متابعة

قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إنه لا أحد يريد أن يرى حرباً في الخليج، داعية كل الأطراف لضبط النفس بعد هجوم على ناقلتَي نفط في خليج عمان.

وأضافت الخارجية أنها تأمل أن تتمكن كافة الأطراف من حلّ خلافاتها عبر الحوار.

وكانت عدة دول ومنظمات أُممية دعت أمس إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في المنطقة على خلفية تعرض ناقلتي نفط، الخميس، إلى حادثين منفصلين في خليج عمان يجري التحقيق بشأنهما.

وفي وقت سابق أكدت الولايات المتحدة أن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها تشير إلى تورط إيران في الهجوم على الناقلتين متوعدة بالرد على هذه الاعتداءات والدفاع عن مصالحها في المنطقة.