الطائي يضم الحنيطي وأبو شاهين.. ويُجدد عقد ثنائي الفريق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الطائي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع الثنائي زياد الحنيطي وحسن أبو شاهين، بجانب تجديد عقد لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم.

ونجحت إدارة نادي الطائي برئاسة ناصر الحماد في إنهاء إجراءات ضم نجم وسط فريق العروبة السابق، حسن أبو شاهين، والمدافع زياد الحنيطي، ونشر حساب النادي على “تويتر”، صورًا أثناء توقيع العقود مع الثنائي.

كما أعلن حساب نادي الطائي الرسمي عن تجديد عقد المدافع البرازيلي لويس باولو لمدة موسم رياضي واحد، بالإضافة إلى تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، رائد العمري.

ويسعى مجلس إدارة نادي الطائي لضم لاعبين جدد وتجديد عقود اللاعبين المميزين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري الدرجة الأولى المُقرر انطلاقها، يوم 20 من شهر أغسطس المقبل.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى محتلًّا المركز السادس برصيد 56 نقطة.