الطاقة تعلن عودة خدمة الكهرباء لجميع المشتركين في المناطق الجنوبية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الطاقة اليوم الأحد إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين في المناطق الجنوبية التي تأثرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وجددت الوزارة اعتذارها للمشتركين بسبب هذا الانقطاع الناتج عن عطل فني، مؤكدةً على دورها في مراقبة مزود الخدمة واتخاذ جميع الإجراءات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها وجهت فريقاً من المتخصصين في الوزارة لزيارة المناطق المتضررة فورًا، والوقوف على خطة الطوارئ وتقصي أسباب الانقطاع وإعداد خطة متكاملة لمنع تكرارها مستقبلاً.

وكان وزير الطاقة المهندس خالد الفالح قدم اعتذاره في وقت سابق لما حدث من فصل الخدمة عن عدد من المحافظات الجنوبية، بسبب عطل فني طارئ في محطات كهرباء رئيسة جنوب المملكة.

وأعلنت شركة الكهرباء فجر اليوم عودة الخدمة لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدةً أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية.